Борьба США с 1,4 млрд китайцев добром не закончится, - МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "ни в коем случае добром не кончится".

По его словам, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посещением Тайваня устроила политическую провокацию и создала напряженность, передает Regnum.

Преднамеренная провокация, а также невыполнение обязательств могут еще сильнее подорвать доверие Пекина к США, заявил дипломат.

Ван И подчеркнул, что статус-кво в Тайваньском проливе меняет не Китай, а США, которые пытаются с помощью Тайваня контролировать Пекин, а также власти Тайбея, которые предаются несбыточным мечтам о независимости.

Власти КНР ранее объявили, что готовы провести "мирное воссоединение" с Тайванем на определенных условиях – если остров полностью исключит "сепаратистскую деятельность". Но и силовой вариант установления контроля в Пекине не исключают.

Пентагон до сих пор полагает, что Китай не решится на силовое присоединение Тайваня в ближайшие два года, сообщает Politico со ссылкой на чиновников минобороны США. Но это может указывать и на то, что в администрации Джо Байдена просто хотят преуменьшить значение китайских военных учений в районе острова.