"Форум "Утро" удивил своим результатом даже организаторов"

Заместитель генерального директора фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", исполнительный директор форума молодёжи УрФО "Утро" Виталий Андреев в разговоре с Накануне.RU о завершившимся 10 августа в Ханты-Мансийске форуме рассказал, что он удивил всех, включая организаторов, своим результатом.

"Участники на вопрос полномочного представителя президента на закрытии о том, насколько им понравилось, ответили продолжительными овациями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что многое из опыта югорского "Утра" будет взято на заметку при подготовке следующего форума, который пройдёт на территории Южного Урала – в Челябинске. Разумеется, на протяжении 10 дней были сложности, связанные с погодными условиями и другими обстоятельствами. Но мы были к этому готовы: всегда был план Б. У нас побывало 540 участников и 1,5 тыс. аккредитованных гостей из 53 регионов, 11 стран мира. Были знаменитые хедлайнеры: Ëлка, Dabro, The Hatters, которые собрали у главной сцены около 20 тыс. горожан", - рассказал Андреев.

По его словам, верным решение было разделить форум на два потока по 250 человек: это позволило менторам поработать с каждым желающим индивидуально и довести проекты до ума.

"В итоге участники удивили. Притом, многие. Ребята приехали с серьёзным настроем, экспертам было очень непросто принять решение о распределении грантов", - говорит Андреев.

В рамках своих проектов они поднимали такие серьёзные вопросы, как обучение выживанию в экстремальных условиях, повышение уровня знания культуры и патриотическое воспитание детей, здоровьесберегающие технологии и просветительская деятельность, внедрение новых технологий и методики преподавания основных школьных дисциплин. Практически все участники активно включились в разработку проекта по изменению 98 ФЗ, вносили разумные и конструктивные предложения о том, как молодёжные НКО могут активнее помогать друг другу и взаимодействовать с государством. Их коллективная работа получила высокую оценку заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Юлии Сарановой, полпреда в УрФО Владимира Якушева.

"Все отметили большой энтузиазм и актуальность проектов в отношении существующих проблем в регионах. Это говорит о большой любви к своей малой родине и готовности молодых людей преобразовывать мир вокруг к лучшему. Это не может не радовать", - сказал Андреев.

Главный результат – идеи и знакомства, с которыми участники уехали домой.

"Как отметила губернатор Наталья Комарова, молодёжный форум "Утро" стал народным форумом. Не могу с ней не согласиться и хотел бы сказать огромное спасибо за большую всестороннюю поддержку", - подытожил Андреев.