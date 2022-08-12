12 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Пермский железнодорожный мост подперли бревнами (2022) | Фото: vk.com/podslushanoperm

Водитель отсудил у РЖД больше 90 тысяч рублей за камень, упавший с моста

Екатеринбуржец смог добиться компенсации у РЖД за испорченный автомобиль. Причиной инцидента стал камень, который упал с моста, принадлежащего компании, прямо на лобовое стекло машины Андрея М. в июле прошлого года. Чтобы добиться справедливости, свердловчанину пришлось потратить целый год и пройти через два суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, дело произошло ночью на дороге Пермь - Березники, когда мужчина вместе с супругой и ребенком ехали на своем "Kia Sportage". Под железнодорожным мостом на лобовое стекло машины внезапно упал камень, сильно перепугав всю семью. А из-за темного времени суток повреждение стекла вызвало большие трудности при передвижении.

Позднее эксперты оценили, что восстановительный ремонт обойдется екатеринбуржцу в 81 тыс. 6 рублей, а сам автомобиль утратил товарную стоимость еще на 9 тыс. 850 рублей. Андрей выяснил, что мост принадлежит ОАО "РЖД". Автовладелец направил досудебную претензию в Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания, однако так и не получил ответа. После этого мужчина обратился с иском уже в суд.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил требования истца, изменив только ответчика - с филиала ОАО "РЖД" на ОАО "РЖД". Последнее обязали выплатить гражданину стоимость ремонта, утрату товарной стоимости, а также судебные расходы в размере 6 тыс. рублей. Итого - 96 тыс. 856 рублей.

Однако компания не захотела выплачивать деньги, из-за чего и обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Представитель РЖД заверял, что в истории могут быть задействованы третьи лица, поскольку траектория падения камня говорит о том, что его именно столкнули. Неизвестно точно и откуда был сброшен камень. Однако уже в суде, благодаря записи видеорегистратора, схеме ДТП и пояснениям истца, подтвердилось, что инцидент произошел именно под мостом ответчика.

При этом материалы дела не содержат доказательств того, что камень упал на автомобиль вследствие непреодолимой силы либо действий третьих лиц. В связи с этим Свердловский облсуд встал на сторону гражданина и обязал выплатить ему установленную судом первой инстанции сумму.

Теги: РЖД, камень, мост, машина, суд



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