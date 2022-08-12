Немецкий производитель кофе Tchibo ушел с российского рынка

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH, занимающий четвертое место в мире, ушел из России, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, компания продала российскую "дочку" местному менеджменту. Новым собственником "Чибо СНГ" стала компания гендиректора российского подразделения Михаила Ковалевского "МВК".

По словам источника издания, "Чибо СНГ" сохранит право выпускать кофе Tchibo и Davidoff до конца 2022 года года, после чего представит рынку новые торговые марки.

Напомним, по данным опроса ФОМ, почти половина россиян (49%) в марте считала, что уход из России иностранных компаний не скажется на их качестве жизни.

При этом 25% опрошенных полагали, что могут возникнуть проблемы с поставками и ассортиментом фруктов, 23% беспокоятся за чай и кофе, еще 11% - за спиртные напитки.