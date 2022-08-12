Екатеринбургские коммунальщики заплатят более 200 тысяч за травму ребенка

Суд в Екатеринбурге взыскал с коммунальной организации компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка, получившего травму из-за гололеда.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле этого года на улице Ползунова в уральской столице: девочка упала на скользком тротуаре и получила перелом левого надколенника. Как показала проверка, инцидент произошел из-за ненадлежащего содержания дорог МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ", в том числе обработки тротуаров противогололедными материалами.

Для лечения и восстановления ребенка после перелома потребовалось много времени и материальные затраты на медицинские препараты. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в интересах девочки направила иск в суд о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда.

В итоге суд удовлетворил иск. Помимо расходов на лечение (больше 20 тысяч рублей), в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей.