12 Августа 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Хоккей с шайбой (2022) | Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

В Петербурге 14-летний хоккеист погиб после удара шайбы в область сердца

В Петербурге на тренировке умер 14-летний хоккеист школы клуба СКА.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении на сайте клуба.

"Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СКА.

Теги: хоккеист, подросток, тренировка, шайба, ска



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