В Петербурге 14-летний хоккеист погиб после удара шайбы в область сердца

В Петербурге на тренировке умер 14-летний хоккеист школы клуба СКА.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении на сайте клуба.

"Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СКА.