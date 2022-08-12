В Челябинской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП

В Челябинской области автомобиль врезался в электроопору. Один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла 11 августа на 26 км автодороги Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель Рено Логан, двигаясь в сторону Челябинска, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в электроопору.

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. Второй пассажир скончался при транспортировке в медицинское учреждение.