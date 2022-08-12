В российском ЖКХ не хватает около 200 тысяч сотрудников

В российской сфере ЖКХ сегодня не хватает около 200 тыс. работников, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

"Действительно, в целом проблема рабочих рук есть. Мы оцениваем нехватку рабочей силы в ЖКХ примерно в 200 тысяч человек. К сожалению, во многом это связано с тем, что престиж отрасли не на том уровне, как хотелось бы", - сказал чиновник в интервью РИА Новости.

При этом, по мнению замминистра, даже профессия дворника при развитии малой механизации перестает быть низкоквалифицированной. По словам Ересько, сейчас Минстрой общается с учебными заведениями, чтобы популяризировать отрасль и привлечь в нее новые кадры.

Свою роль играет и отток мигрантов из страны. Впрочем, зависимость ЖКХ от иностранной рабочей силы сильна только в крупных регионах, а в глубинке она не так ощущается, отмечает чиновник.