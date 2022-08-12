"ЗапСибНефтехим" выпустил новую черную марку полиэтилена, которая заменит импортный аналог

Расположенный в Тобольске нефтехимический комбинат "ЗапСибНефтехим" выпустил первую партию новой черной марки полиэтилена HD 02604 LS, использующейся для изготовления труб большого диаметра.

Ожидается, что уже с 2023 года, после прохождения сертификации марки, тобольское предприятие "СИБУРа" сможет выводить на рынок до 40 тыс. тонн этого премиального продукта ежегодно. Как сообщили Накануне.RU представители компании во время пресс-тура, выпущенный продукт позволит заместить импортный аналог, который широко применялся в сфере ЖКХ и промышленности при прокладке водоводов диаметром более 800 мм.

По словам начальника производства полиэтиленов высокой плотности "ЗапСибНефтехима" Олега Пахнутова, полимерный трубопровод более прочный по сравнению с традиционным магистральным трубопроводом – благодаря этому снижаются затраты по его эксплуатации, сам трубопровод служит дольше.

"Для того, чтобы выпускать черный полиэтилен, мы использовали технический углерод, который в момент расплава добавляется в полиэтилен – "мясорубку" – так называем простым языком. И путем перемешивания получаем черные гранулы полиэтилена. Это готовый продукт, который уже отправляется переработчикам на переработку. Чтобы его производить, мы использовали технический углерод омского производства. Компания "Омск Карбон Груп" заместила нам ушедших с рынка других производителей технического углерода, тем самым мы полностью перешли на отечественного производителя", – сообщил Олег Пахнутов.

В дальнейшем сырье этой компании будет использоваться для производства всех саженаполненных марок "ЗапСибНефтехима".

В сегмент трубного полиэтилена "ЗапСибНефтехим" вошел в 2020 году. Первым опытом тобольского нефтехимического комплекса стал выпуск натуральной трубной марки полиэтилена HD 03490 PE. На втором этапе в прошлом году ЗСНХ освоил базовую саженаполненную марку HD 03594 PE, сертификационные испытания которой находятся на финишной прямой. В течение года проводилась проверка гидростатической прочности сибирского полиэтилена, стойкости к трещинам и других физико-химических свойств. Теперь пройти этот путь предстоит новой марке, тестирование начинается этим летом в лаборатории ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", обладающей современным оборудованием для испытания полиэтилена трубных марок.

В компании прогнозируют, что освоение еще одного вида продукции упрочит позиции "СИБУРа" на рынке черного трубного полиэтилена.

Расположенный в Тобольске нефтехимический комбинат группы "СИБУР" является крупнейшим нефтехимическим проектом в России с 1991 года. Проект был реализован в рамках масштабной государственной программы, предусмотренной в государственном плане развития газо-и нефтехимии до 2030 год. Вообще же история тобольской нефтехимии началась со стартом строительства Тобольского нефтехимического комбината. Еще в декабре 1984 года была запущена в эксплуатацию центральная газофракционирующая установка предприятия.

В 1999 году Тобольский нефтехимический комбинат вошел в состав "СИБУРа", его руководство сделало ставку на дальнейшее развитие в Тобольске производства полимеров, спрос на которые в мире устойчиво растет, опережая темпы роста мирового ВВП. В октябре 2013 года в присутствии президента РФ Владимира Путина было запущено первое в Тобольске полимерное производство мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год. На тот момент это был самый крупный инвестиционный проект в российской нефтехимии.

В 2014 году СИБУР приступил к подготовке площадки для строительства в разы более крупного производства — комплекса "ЗапСибНефтехим", рассчитанного на выпуск еще 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год.

"ЗапСибНефтехим" стал одной из крупнейших нефтехимических строек мира, на которой в пик работ на строительной площадке были задействованы порядка 28 тысяч человек. Суммарно строительство завода составило 52 месяца. Уже в первом полугодии 2019 года была достигнута механическая готовность и началась непосредственно пусконаладка, а затем выход предприятия на проектную мощность. В 2020 году "ЗапСибНефтехим" достиг 100% загрузки мощностей.

Во время визита в Тобольск президент России Владимир Путин отметил, что за последние годы город превратился в мировой центр нефтегазовой химии: "За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят регион, да и нашу страну, в число лидеров".

Основной целью предприятия является замещение потребностей отечественного рынка в полиэтиленовых марках. По оценкам сотрудников предприятия, эта цель выполнена примерно на 80%. Завод выпускает 17 марок полиэтилена и обеспечивает своей продукцией не только внутренний рынок: предприятие уже наладило экспорт продукции в Турцию, Китай и страны СНГ.

Кроме того, компания продолжает внедрять цифровые технологии собственной разработки. В частности, так называемый интернет вещей помогает круглосуточно мониторить оборудование, а система "ЭКОНС" позволяет наращивать экономический эффект в 1,6 млрд рублей. "ЗапСибНефтехим" сегодня в пятерке мировых лидеров по базовым полимерам и лидер по глубокой переработке побочных продуктов нефтегазодобычи, сообщил старший менеджер направления "Цифровые технологии" ООО "ЗапСибНефтехим" Юрий Дерюгин.

В настоящее время на "ЗапСибНефтехиме" работают 3800 сотрудников, средний возраст коллектива составляет 38 лет. Молодых специалистов в возрасте до 30 лет, для которых "ЗапСибНефтехим" стал первым местом работы, – около 7%. В здании находится тренажерный класс для обучения производственного персонала на компьютерных тренажерах, моделирующих реальный технологический процесс производств пиролиза, полипропилена, полиэтилена, объектов общезаводского хозяйства. Также есть комната релаксации. Здесь сотрудники могут воспользоваться массажным креслом с функцией нулевой гравитации, специальным массажером – шлемом, массажером для глаз и даже светозвуковым столом для рисования песком. Но главная "достопримечательность" комнаты – антистресс-капсула или капсула быстро сна.

Одним из приоритетов компании также является забота об окружающей среде. Третий год в "СИБУРе" действует Стратегия в области устойчивого развития. Она охватывает пять ключевых направлений, в том числе, охрану окружающей среды.

На территории завода расположен арт-объект – резервуары #ДобрыеСоседиСИБУРа. Он представляет собой четыре резервуара технической и пожарной воды, на которые нанесены 96 изображений представителей флоры и фауны Тобольского района и юга Тюменской области, причем каждый резервуар посвящён представителям одного царства (22 фигуры животных, 23 растения, 24 представителя водного мира, 27 птиц).

В полутора километрах от "ЗапСибНефтехима" находится "Экологическая тропа СИБУРа" – уникальный эколого-просветительский проект, включающий три маршрута, на которых можно подробнее познакомится с флорой и фауной Тюменской области. На тропе растут краснокнижные растения и растения-биоиндикторы, которые крайне чувствительны к качеству воздуха. Этот проект демонстрирует, что гармоничное соседство между современным промышленным предприятием и природой возможно.