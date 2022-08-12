РФ контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн, - WP

Так, российская сторона на данный момент, предположительно, контролирует 63% месторождений угля, 42% — металлической руды, 33% — редкоземельных металлов, 20% — природного газа, 11% нефтяных месторождений, пишет Regnum .

Половина ресурсов на 2209 месторождениях якобы перешла под контроль РФ, заявляют источники газеты.

По данным издания, Киев в ходе спецоперации ВС РФ может навсегда потерять доступ почти к двум третям своих месторождений.

Россия, предположительно, контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн, сообщает The Washington Post.





