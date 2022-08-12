12 Августа 2022
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Общество Украина
(2005) | Фото: www.te.ru

РФ контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн, - WP

Россия, предположительно, контролирует на Украине месторождения полезных ископаемых на $12,4 трлн, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Киев в ходе спецоперации ВС РФ может навсегда потерять доступ почти к двум третям своих месторождений.

Половина ресурсов на 2209 месторождениях якобы перешла под контроль РФ, заявляют источники газеты.

Так, российская сторона на данный момент, предположительно, контролирует 63% месторождений угля, 42% — металлической руды, 33% — редкоземельных металлов, 20% — природного газа, 11% нефтяных месторождений, пишет Regnum.

Теги: украина, полезные ископаемые, россия, сво



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