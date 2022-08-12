Дорожники изменили схему движения на развязке Челябинский тракт – ЕКАД

Из-за проведения реконструкции транспортной развязки Челябинский тракт – ЕКАД, движение на въезде в Екатеринбург временно изменено. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"Въезд на ЕКАД осуществляется по новой схеме движения. Уважаемые водители, будьте внимательны - на месте реконструкции установлены временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, водителям необходимо сворачивать на дублер. На развязку направлено несколько экипажей ГИБДД для помощи водителям. Штрафовать пока никого не будут.