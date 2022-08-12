Киев снова "наехал" на Amnesty International. Организация отвергла все обвинения

Киевский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) обвинил Amnesty International во лжи и предвзятости.

Напомним, недавно Amnesty International обнародовала отчет, в котором говорилось о том, что украинские войска прикрываются мирными жителями Донбасса как "живым щитом", размещая оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах. Этим они нарушают законы войны, представляя угрозу для гражданского населения. Приводились многочисленные факты. Владимир Зеленский резко раскритиковал отчет, обвинив Amnesty International в помощи терроризму. Организация заявила, что не изменит своим стандартам. Politico посоветовала Зеленскому признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ и принять меры к недопущению их повторения.

Но ЦСКИБ набросился на Amnesty International с новой порцией обвинений.

"Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, а значит, интервью отобраны под очевидным давлением", - заявил ЦСКИБ.

При этом фильтрационных лагерей в ДНР и ЛНР нет. Видимо, имеются в виду тюрьмы для военнопленных.

"Опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию… Иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию..." – считает ЦСКИБ.

После этого Amnesty International оперативно выступила с новым опровержением.

"Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выступил с рядом ложных утверждений о том, как Amnesty International получила доказательства, использованные в нашем пресс-релизе по Украине от 4 августа. Amnesty International категорически отвергает эти обвинения. Они не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными. Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа. Наши исследователи опросили всех свидетелей, показания которых мы использовали, на подконтрольных Украине территориях. Все показания были даны нам добровольно и в безопасных условиях", – говорится в заявлении.

Обращает на себя внимание, что выражение "фильтрационные лагеря" взято в кавычки самой Amnesty International.

Как писали украинские телеграм-каналы, отчет Amnesty International свидетельствует о том, что на Западе стали более критически относиться к Украине и уже не прощают все. Это уже второй информационный удар после обнародования фактов контрабанды оружия.

Интересно, что соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился после отчета о военных преступлениях ВСУ из-за несогласия с фактами.