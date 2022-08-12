Житель Нижнего Тагила хотел убить соседа из-за пары конфет

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 44-летнего жителя Нижнего Тагила. Его обвиняют в покушении на убийство из-за пары конфет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае этого года: между пьяным мужчиной и его соседом возник конфликт из-за двух конфет, которые тагильчанин самовольно взял со стола. В ходе ссоры обвиняемый взял из своей комнаты нож и, вернувшись, нанес около семи ударов в область груди и шеи соседа. Раненый мужчина сумел вытолкнуть нападавшего из комнаты и позвать на помощь.

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Он остался жив только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медпомощи.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пригородный районный суд.