12 Августа 2022
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Общество В России
Александра Баязитова (2022) | Фото: t.me/shot_shot / Telegram-канал Shot

Сенаторы пеняют Госдуме: уже четыре года рассматривается законопроект о запрете клеток в суде

Фотографии из зала заседаний Кузьминского районного суда Москвы с журналисткой Александрой Баязитовой в клетке стали поводом для очередной волны обсуждений – можно ли держать человека за решеткой, если вина его не доказана.

"Человека нельзя держать в клетке в зале Суда, тем более, что на данный момент вина его не доказана. Обвинение не связано с терроризмом или актами насилия. Совет Федерации последовательно отстаивает эту позицию. ВИ Матвиенко неоднократно высказывала свою точку зрения по данному вопросу. Уважаемые коллеги депутаты Государственной Думы, законопроект давно внесён и находится на рассмотрении. Поддержите сенаторов, запретите эту порочную практику", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституицонному законодательству Андрей Клишас (в цитате авторское написание сохранено – прим. ред.).

Он добавил, что "по этому вопросу очень важен общественный консенсус".

зал судебных заседаний, суд, табличка(2018)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Клишас с группой сенаторов внес законопроект о запрете металлических клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний еще в 2018 году. "В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи. Важно отметить и морально-психологический аспект данной проблемы. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в "клетках", будь то металлические или же стеклянные конструкции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы также ссылаются на решения ЕСПЧ, который "последовательно придерживается позиции о том, что содержание заявителей в зале суда в месте, огороженном металлическими прутьями с перекрытием из проволоки, является недопустимым и нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод". Правда, с недавних пор решения ЕСПЧ в России не являются хоть сколько-нибудь весомыми (и это произошло тоже не без участия Клишаса).

"Знаете, о чем мечтают члены Совета Федерации? О том, чтобы клетки изъяли из помещений, где рассматриваются судебные дела. Держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем - это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь", - сказала Матвиенко четыре года назад.

Александра Баязитова – журналистка и автор блога "Адские бабки", стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Суд на два месяца отправил больную диабетом Баязитову в СИЗО.

Теги: клетка, госдума, совет федерации, андрей клишас, запрет, александра баязитова



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