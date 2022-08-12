В Челябинске семейная пара усыновит младенца, которого нашли прохожие на теплотрассе

В Челябинске нашли новую семью для ребенка, которого нашли прохожие на теплотрассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Усыновить ребенка планирует семейная пара. Новые родители уже оформили предварительную опеку и забрали малыша домой. Сейчас мальчику третий месяц. Он активный, хорошо кушает и набирает вес.

Напомним, младенца нашли прохожие ночью 3 июля на теплотрассе в частном секторе в Ленинском районе. По предварительным данным, ребенка оставил неизвестный мужчина. Младенца госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Биологических родителей не нашли.