12 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Джереми Микс Хлоя Грин новорожденный младенец (2018) | Фото:instagram.com/jmeeksofficial

В Челябинске семейная пара усыновит младенца, которого нашли прохожие на теплотрассе

В Челябинске нашли новую семью для ребенка, которого нашли прохожие на теплотрассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Усыновить ребенка планирует семейная пара. Новые родители уже оформили предварительную опеку и забрали малыша домой. Сейчас мальчику третий месяц. Он активный, хорошо кушает и набирает вес.

Напомним, младенца нашли прохожие ночью 3 июля на теплотрассе в частном секторе в Ленинском районе. По предварительным данным, ребенка оставил неизвестный мужчина. Младенца госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Биологических родителей не нашли.

Теги: ребенок, приемная семья, уголовное дело,



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