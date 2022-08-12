Поезд "Орлан" свяжет Челябинск с Екатеринбургом через Верхний Уфалей

Железнодорожный маршрут Челябинск - Екатеринбург протянется через Верхний Уфалей. Города свяжет рельсовый автобус РА-3 "Орлан", сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Протяженность маршрута составит 247 км. Преодолеть его пассажиры смогут за 3 ч. 56 минут, даже с учетом пяти остановок.

Ранее для маршрута Челябинск - Екатеринбург свердловские власти рассматривали два варианта: на "Орлане" через Полевской и Верхний Уфалей или на электропоезде "Ласточка" через Каменск-Уральский. Запуск маршрута запланирован уже на этот год.

Напомним, что соглашение о запуске скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали еще на "Иннопроме-2022". Поезд будет оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения будет достигать 120 км/ч.

Уже достигнута договоренность с РЖД об ускорении данного маршрута. Для этого необходима модернизация путей и контактной сети.