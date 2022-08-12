12 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Россия готова помочь членам МАГАТЭ с визитом на Запорожскую АЭС

Визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и Россия готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг атомной электростанции, его цитирует РИА Новости.

Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознаёт всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчётные ему департаменты.

"Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее. Возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.

О посещении членами организации АЭС в своём Telegram-канале высказался сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

"Если бы в МАГАТЭ считали, что посещение станции действительно безопасно, то они там уже были бы с пулом журналистов, но эти международные чиновники своими жизнями и здоровьем под обстрелами ВСУ на атомной станции рисковать не хотят", - написал Клишас.

Теги: Василий Небензя, Андрей Клишас, МАГАТЭ, Запорожская АЭС



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