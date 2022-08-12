В случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию, - Небензя

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Украина
Василий Небензя (2017) | Фото: gosnovosti.com

В случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию, - Небензя

В случае ухода российских военных с территории Запорожской АЭС Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что благодаря усилиям российских военных удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу, передает РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что в случае катастрофы на ЗАЭС ответственность ляжет на западных лидеров.

Небензя также заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

При этом, добавил постпред, Киев вряд ли заинтересован в приезде экспертов организации на Запорожскую АЭС для оценки обстановки, пишет Regnum. Визит можно было организовать еще в июне, однако поездка не состоялась из-за позиции Киева и его западных покровителей, также против поездки тогда выступил секретариат МАГАТЭ, заявил Небензя.

Накануне возле Запорожской АЭС начался пожар после обстрела ВСУ. В ВГА Запорожской области сообщили, что пять снарядов упали на территории АЭС в районе комендатуры станции — совсем рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

В ночь с 10 на 11 августа средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

Теги: заэс, небензя, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети