В случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию, - Небензя

В случае ухода российских военных с территории Запорожской АЭС Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что благодаря усилиям российских военных удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу, передает РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что в случае катастрофы на ЗАЭС ответственность ляжет на западных лидеров.

Небензя также заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

При этом, добавил постпред, Киев вряд ли заинтересован в приезде экспертов организации на Запорожскую АЭС для оценки обстановки, пишет Regnum. Визит можно было организовать еще в июне, однако поездка не состоялась из-за позиции Киева и его западных покровителей, также против поездки тогда выступил секретариат МАГАТЭ, заявил Небензя.

Накануне возле Запорожской АЭС начался пожар после обстрела ВСУ. В ВГА Запорожской области сообщили, что пять снарядов упали на территории АЭС в районе комендатуры станции — совсем рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

В ночь с 10 на 11 августа средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.