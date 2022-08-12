В Екатеринбурге завершились летние опрессовки: выявлено 15 повреждений

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании провели четвертый и последний в этом году централизованный этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок).

Напомним, испытания проходили с 8 по 12 августа с 23:00 до 6:00 с использованием охлажденной воды, что определено техническими и нормативными требованиями. Опрессовки проводились давлением выше рабочего и без отключения горячего водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, на последнем этапе выявлено 15 повреждений в районе улиц Гурзуфская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров и Бакинских комиссаров. Ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

Напомним, что в этом году опрессовки в Екатеринбурге начались в мае. Они проходили все лето в четыре этапа.