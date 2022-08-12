Росреестр выступил за строительство магазинов и площадок на территории садовых товариществ

Росреестр поддерживает проект закона, позволяющего беспрепятственно строить продуктовые магазины, детские и спортивные площадки на территории садовых товариществ при условии согласия общего собрания членов товарищества.

Автором документа, который 12 августа будет направлен для отзыва в кабмин РФ, является глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он считает, что на территории садовых товариществ сегодня ведется торговля, осуществляется оказание бытовых, медицинских услуг, которые "крайне востребованы гражданами".

При этом в силу несовершенства регулирования имеются препятствия для развития этих видов деятельности. Кутепов предлагает дополнить список компетенций общего собрания членов товарищества, чтобы оно могло принимать решение о передаче в пользование третьим лицам недвижимого имущества общего пользования, а также определять условия его использования.

Из пояснительной записке к документу следует, что в настоящее время существует проблема строительства и эксплуатации на территории товариществ торговых точек шаговой доступности. Инициатива позволит на землях общего пользования на законных основаниях установить торговый объект, сообщает ТАСС.