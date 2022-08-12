12 Августа 2022
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Спинальная мышечная атрофия, СМА, &quot;Золгенсма&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Стало известно о смерти российского ребенка при лечении препаратом "Золгенсма"

Двое детей из России и Казахстана умерли при лечении спинальной мышечной атрофии с помощью препарата "Золгенсма" (Zolgensma).

Как заявил разработчик препарата, швейцарская фармацевтическая компания Novartis, причиной смерти стала острая печеночная недостаточность. Дети умерли после пяти-шести недель введения "Золгенсмы" и через 1–10 дней после постепенного снижения дозы кортикостероидов, сообщает Reuters.

Имена, возраст и прочие подробности о состоянии скончавшихся детей не сообщаются.

В России "Золгенсма" зарегистрирован в декабре 2021 года. Официально он был введен в гражданский оборот в РФ в июле текущего года. С начала года препарат получили как минимум пятеро детей.

Это самое дорогое лекарство в мире (соответствующий рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннеса) – более $2 млн.

Теги: дети, лекарство, Золгенсма



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