12 Августа 2022
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Политика В России
избирательные участки в СИЗО и ПФРСИ (2021) | Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

СМИ: избиркомы не намерены вводить новые меры безопасности из-за COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 25 тыс. 815 новых случаев COVID-19, что стало рекордом с марта 2022 года.

Днем ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала субъекты проанализировать необходимость введения санитарных мер при проведении выборов, отметив, что в настоящее время заболевание протекает в более легкой форме и нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году. При этом в самом ЦИК вводится масочный режим.

По словам Памфиловой, изменение формата голосования, т. е. количества дней проведения выборов, исключается, поскольку в соответствии с законом решение о длительности голосования принимается в течение 10 дней с момента назначения выборов и не может быть изменено позже. В 12 субъектах Федерации выборы регионального уровня будут идти три дня, в трех – два дня, еще в трех – один. Муниципальные выборы в Москве пройдут в три дня, а в Санкт-Петербурге – в один.

Роспотребнадзор пока не готовил рекомендаций по поводу мер предосторожности на выборах. При этом не исключено, что они могут быть разработаны.

Как сообщил политолог Александр Асафов, на случай, если заболеваемость коронавирусом будет резко расти, у ЦИК отработан опыт голосования по Конституции, а также проведения выборов в условиях эпидемии, сообщают "Ведомости".

Теги: избиркомы, выборы, коронавирус



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