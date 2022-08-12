СМИ: Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию ниже 14%

Минэкономразвития ожидает инфляцию ниже 14% по итогам текущего года.

В связи с тем, что ведомство второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребительском рынке к концу года будет ниже майского прогноза в 17,5%. Ожидания по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз Центробанка России.

Согласно ожиданиям регулятора, в текущем году рост цен составит 12-15%.

Обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития представит в соответствии с графиком бюджетного процесса, сообщают "Известия".