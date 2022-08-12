В России предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджеты

Фонд "Сколково" и госкорпорация "Ростех" разработали программу экспериментального правового режима в области медицины.

Она предполагает использование носимых электронных устройств для дистанционного наблюдения за здоровьем россиян. Программа за подписью директора департамента по нормативному регулированию цифровой среды "Сколково" Руслана Дроздова была направлена заместителю министра экономического развития России Максиму Колесникову, а также в АНО "Цифровая экономика".

Минэкономразвития концептуально установление ЭПР поддерживает. На данный момент ведомство отправило полученные документы на доработку, так как к ним есть ряд существенных замечаний. После поступления от инициатора доработанной программы ведомство должно будет согласовать ее с заинтересованными ведомствами, а затем внести в кабмин для принятия решения.

Оператором системы, которая будет собирать данные, хочет выступить госкорпорация. Планируемый срок установления экспериментального правового режима в области медицины – до конца 2022 года, сообщают "Ведомости".