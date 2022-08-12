12 Августа 2022
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Наука и техника В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург: В РФ создана вакцина против трех новых видов "омикрона"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании новой субвалентной вакцины "Спутник V" против трех новых видов омикрона - BA.1, BA.2, BA.5.

По словам ученого, быстро внедрить препарат по действующим правилам не получится. Отмечается, что пока не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то они займут 5-6 месяцев. "Но за это время появится новый штамм", — отметил Гинцбург. Проблему решит изменение действующих правил.

Необходимость новой вакцины ученый объяснил тем, что вируснейтрализация "Спутник V" против BA.5 упала в десять раз, сообщает РБК.

Напомним, в России срок годности вакцин от COVID-19 "Спутник V" продлен от полугода до года в зависимости от производителя препарата.

Теги: Гинцбург, коронавирус, вакцина



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