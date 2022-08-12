В спецоперации на Украине применяются МиГ-31И с "Кинжалами"

Российские истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" успешно применяются в военной спецоперации РФ на Украине.

Как сообщил командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов, полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И вошел в состав дальней авиации в 2021 году. В настоящее время он успешно применяется в ходе специальной военной операции, сообщает "Красная звезда".

Напомним, защита от "Кинжала" практически невозможна из-за его высокой скорости. И это ставит Запад перед неразрешимой проблемой.