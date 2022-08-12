12 Августа 2022
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Армия и ВПК
ракетный комплекс &quot;Кинжал&quot; (2018) | Фото: Минобороны России

В спецоперации на Украине применяются МиГ-31И с "Кинжалами"

Российские истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" успешно применяются в военной спецоперации РФ на Украине.

Как сообщил командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов, полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И вошел в состав дальней авиации в 2021 году. В настоящее время он успешно применяется в ходе специальной военной операции, сообщает "Красная звезда".

Напомним, защита от "Кинжала" практически невозможна из-за его высокой скорости. И это ставит Запад перед неразрешимой проблемой.

Теги: спецоперация, МиГ-31, гиперзвуковое оружие



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