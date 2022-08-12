"Справедливая Россия" предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

"Справедливая Россия" предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

В Госдуму внесен проект закона об обязательном размещении фотографий кандидатов на избирательных участках.

Автор инициативы - первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Он считает, что законопроект должен помочь бороться на выборах с "двойниками", т. е. людьми с похожими ФИО. Сейчас на информационном стенде в обязательном порядке указываются биографические данные кандидата, сведения о его доходах, а также самовыдвиженец он или выдвинут партией. О размещении фотографий кандидатов в законе не указывается.

В "Справедливой России" считают, что по фотографиям отличать кандидатов друг от друга будет проще. Партия предлагает исправить ситуацию, когда плакаты публикуют только по решению избиркома, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова в очередной раз заявила о своем негативном отношении к технологии кандидатов-двойников, но при этом развела руками: закон на стороне таких кандидатов.

Теги: Справедливая Россия. выборы, кандидаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2021 11:58 Мск "Это мерзость, но, к сожалению, - по закону" – Памфилова о кандидатах-двойниках


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети