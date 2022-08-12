"Справедливая Россия" предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

В Госдуму внесен проект закона об обязательном размещении фотографий кандидатов на избирательных участках.

Автор инициативы - первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Он считает, что законопроект должен помочь бороться на выборах с "двойниками", т. е. людьми с похожими ФИО. Сейчас на информационном стенде в обязательном порядке указываются биографические данные кандидата, сведения о его доходах, а также самовыдвиженец он или выдвинут партией. О размещении фотографий кандидатов в законе не указывается.

В "Справедливой России" считают, что по фотографиям отличать кандидатов друг от друга будет проще. Партия предлагает исправить ситуацию, когда плакаты публикуют только по решению избиркома, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова в очередной раз заявила о своем негативном отношении к технологии кандидатов-двойников, но при этом развела руками: закон на стороне таких кандидатов.