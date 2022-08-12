Перенос производства Lada Vesta в "АвтоВАЗе" оценили в 1 млрд руб.

Перенос производства автомобиля Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется "АвтоВАЗу" в 1 млрд руб.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава компании Максим Соколов, концерн планирует выпускать до 500 тыс. автомобилей в год. По этой причине решено перебазировать производство Lada Vesta, поскольку мощности ижевского завода позволяли выпускать только 150 тыс. автомобилей в год.

По словам главы компании, проект по выпуску Vesta на новой площадке станет рентабельным в конце 2023 года. "АвтоВАЗ" также планирует увеличить скорость конвейеров, собирающих Granta, Lada Niva в классической комплектации Legend и в более современной комплектации Lada Niva Travel.

Ранее Соколов заявил, что вернуть в комплектацию машин Lada подушку безопасности планируется уже к осени.