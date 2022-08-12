Стало известно о задержании муниципального депутата Сергея Цукасова

Муниципальный депутат Останкинского района Москвы Сергей Цукасов задержан.

Это произошло после встречи с избирателями, сообщает проект "ОВД-Инфо" (признан НКО-иноагентом) со ссылкой на депутата того же района Сергея Семенова. Цукасова доставили в ОВД по Останкинскому району. Отмечается, что на встречу с депутатами, на которой присутствовали Цукасов и Семенов, пришел провокатор, который начал угрожать муниципальным деятелям. Из-за его действий присутствовавшие вызвали правоохранительные органы, прибывшие полицейские задержали Цукасова.

Ему вменяют статью о публичной демонстрации экстремистской символики. К депутату выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Никита Спивак.

Ранее Цукасов был снят с предстоящих муниципальных выборов. На него подал иск в суд выдвинутый в том же округе кандидат от "Единой России" Виталий Киселев. Цикалева признали "причастным к деятельности экстремистской организации" из-за старых постов в соцсетях и участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.