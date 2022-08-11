12 Августа 2022
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Политика Москва
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин назначил нового главу департамента экономической политики и развития

Кирилл Пуртов ушел с должности департамента экономической политики и развития Москвы, уступив свое место Марии Багреевой. Соответствующий указ за подписью главы города Сергея Собянина опубликован на портале мэрии.

Ранее Багреева занимала должность заместителя руководителя аппарата мэра и столичного правительства. 

Согласно другому опубликованному указу, Кирилл Прутов перешел на место первого заместителя главы департамента городского имущества Москвы.

Теги: Собянин, Пуртов, Багреева



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