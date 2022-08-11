Собянин назначил нового главу департамента экономической политики и развития
Кирилл Пуртов ушел с должности департамента экономической политики и развития Москвы, уступив свое место Марии Багреевой. Соответствующий указ за подписью главы города Сергея Собянина опубликован на портале мэрии.
Ранее Багреева занимала должность заместителя руководителя аппарата мэра и столичного правительства.
Согласно другому опубликованному указу, Кирилл Прутов перешел на место первого заместителя главы департамента городского имущества Москвы.