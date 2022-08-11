12 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
судно с оружием в Аравийском море (2021) | Фото: twitter.com/US5thFleet

"Доноры" Украины пообещали стране 1,5 миллиарда евро на военные нужды

Западные страны предоставят Украине 1,5 млрд евро на военное оснащение. Решение было принято на донорской конференции, прошедшей в Копенгагене, сообщает министр обороны Дании Мортен Бедсков.

В конференции приняло участие 26 стран и ЕС. Финансовая поддержка будет направлена на производство артиллерии и боеприпасов, содействия стране по разминирование территории, а также развитие и подготовку украинских солдат.

Выделить средства согласились Великобритания, Норвегия и Дания. Бедсков заявил, что последняя может увеличить финансирование, поскольку "некоторым делегациям необходимо вернуться домой и заручиться поддержкой своих парламентов". Норвегия сделает акцент на тренировке украинских солдат в Великобритании, а Исландия заявила о подготовке инструкторов для дальнейшего разминирования.

Теги: доноры, поддержка, финансирование



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