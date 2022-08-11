В канализации у ТРК "Алмаз" в Челябинске нашли тела трех рабочих

В канализационном отстойнике у торгово-развлекательного комплекса "Алмаз" в Челябинске обнаружили тела трех рабочих. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МСЧ, смерть могла наступить в результате отравления продуктами распада канализационных вод.

Изначально поступило сообщение об обнаружении двух тел в отстойнике диаметром 2 м. и глубиной 9 м., однако позднее нашли тело и третьего рабочего коммунальной организации. Тела погибших были подняты на поверхность, после чего начался контрольный осмотр отстойника.

В СКР по региону также сообщили, что по факту гибели сотрудников коммунальной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).