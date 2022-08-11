Подушка безопасности может вернуться в Lada уже к осени

Вернуть в комплектацию машин Lada подушку безопасности планируется уже к осени. Об этом в эфире "России 24" рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы восстановили уже функцию ГЛОНАСС, пока включаемую не в автоматическом, а в ручном режиме. С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности. Если мы говорим только о подушке безопасности водителя, то цена увеличится, естественно. Но некритично - на 8 тыс. рублей. Соответственно, если две подушки - в том числе и для переднего пассажира - будет плюс 16 тыс.", - рассказал Соколов.

Он также добавил, что а автомобили вернется антиблокировочная система тормозов ABS и система устойчивости автомобиля ESP. На производство авто планируется выйти уже в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце "АвтоВАЗ" заявил, что вернул в Lada Granta, на которую приходится около 80% продаж компании, кондиционеры. По мнению производителя, это "самая востребованная опция".