Экс-редактор "Первого канала" Овсянникова отправится под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову под домашний арест, где она пробудет до 9 октября.

В пресс-службе суда добавили, что обвиняемая проходит по п."д", части 2, ст. 207.3 УК - "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для обвинения послужил пикет журналистки на Софийской набережной в Москве 15 июля. В квартире у нее также прошли обыски.14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на "Первом канале" вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме. 15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тысяч рублей за административное нарушение. Отмечалось, что "административка" была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

На днях Овсянникову в третий раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ по административной статье - на 40 тысяч рублей. Вину она не признала. Протокол на Овсянникову был составлен из-за ее поста на День России в соцсети.