Екатеринбурженку, продавшую сына через интернет, арестовали на два месяца

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Екатеринбурженку, продавшую сына через интернет, арестовали на два месяца

Жительница Екатеринбурга, продавшая своего 7-летнего сына за 300 тыс. рублей будет находиться под арестом до 8 октября включительно. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля в отношении несовершеннолетнего), за что ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что екатеринбурженка пошла на это, чтобы расплатиться с долгами и не злить своего нового мужа. По данным канала, в конце июля одна из пользователей соцсети нашла в паблике о пересадке почек объявление от некой Наргизы: женщина хотела отдать ребенка в чужую семью.

Как сообщало Накануне.RU, ранее похожий случай произошел в Ростовской области: тогда семейная пара из Свердловской области купила годовалого ребенка у местных цыган. Все участники сделки были задержаны и помещены под стражу.

Теги: ребенок, продажа, Екатеринбург, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2022 07:51 Мск В истории с продажей ребенка в Екатеринбурге разбирается прокуратура
Ранее 10.08.2022 14:32 Мск "Переписывались три недели": силовики раскрыли детали дела о продаже ребенка в Екатеринбурге
Ранее 10.08.2022 13:20 Мск В Екатеринбурге задержали женщину, продавшую собственного сына за 300 тысяч


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Выбирайте samsung s8 plus в интернет-магазине www.mvideo.ru