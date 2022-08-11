Екатеринбурженку, продавшую сына через интернет, арестовали на два месяца

Жительница Екатеринбурга, продавшая своего 7-летнего сына за 300 тыс. рублей будет находиться под арестом до 8 октября включительно. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля в отношении несовершеннолетнего), за что ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что екатеринбурженка пошла на это, чтобы расплатиться с долгами и не злить своего нового мужа. По данным канала, в конце июля одна из пользователей соцсети нашла в паблике о пересадке почек объявление от некой Наргизы: женщина хотела отдать ребенка в чужую семью.

Как сообщало Накануне.RU, ранее похожий случай произошел в Ростовской области: тогда семейная пара из Свердловской области купила годовалого ребенка у местных цыган. Все участники сделки были задержаны и помещены под стражу.