Муниципалитеты Челябинской области получили более 150 млн рублей от налога на самозанятых

Муниципалитеты Челябинской области по итогам первого полугодия текущего года получили 154,6 млн рублей доходов от налога на самозанятых. Эти средства могут быть направлены на решение любых вопросов местного значения.

"Темпы платежей налога на профдоход, поступающих в областной бюджет, растут. Это говорит о высокой активности и вовлеченности самозанятых в экономические процессы. Даже в текущих геополитических условиях. Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься развитием этого сегмента экономики", - отметил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, по инициативе губернатора доходы от налога на профессиональный доход, которые поступают в областной бюджет, передают муниципальным образованиям. В феврале прошлого года был принят законопроект, который вводит новый вид дотаций для муниципалитетов. По мнению главы региона, это решение будет стимулировать муниципалитеты к поддержке и развитию предпринимательства в своих территориях и пополнению бюджетов, чтобы у муниципальных властей были деньги для решения вопросов местного значения. Челябинская область была первым субъектом РФ, реализовавшим этот механизм на практике. В дальнейшем его переняли и другие регионы.

По итогам первого полугодия 2022 года среди всех муниципалитетов области распределено 154,6 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество самозанятых в регионе выросло на 28% - до 117 тыс. 418 человек. Это говорит об интересе южноуральцев к этому инструменту

"Быть самозанятым экономически выгодно – это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим. Например, при оказании услуг или выполнении работ физическим лицам самозанятые платят налог 4%, а юридическим лицам – 6%. Ещё одно существенное преимущество – самозанятым не надо представлять налоговую отчетность в ФНС, в отличие от индивидуальных предпринимателей", – рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

На Южном Урале специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2020 года. Зарегистрироваться в качестве самозанятого и воспользоваться специальным режимом налогообложения можно с 16 лет. С 1 августа можно вставать на налоговый учет через портал госуслуг. Для них предусмотрены финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. Они могут получить льготный микрозаем в размере до 1,5 млн рублей под 10% годовых, а для моногородов – под 4,75%, или пройти обучение в фабрике самозанятых "Мое дело" в центре "Мой бизнес". После обучения специалисты центра "Мой бизнес" предоставят участникам бесплатные нефинансовые инструменты поддержки. Это может быть выход на маркетплейсы, создание сайта, видеоролика и фотоконтента. Также они могут арендовать на льготных условиях место для своей работы в коворкинге на первом этаже центра. С 1 июля начинающие и уже работающие самозанятые могут получить субсидию в размере 350 тыс. рублей либо на открытие своего дела, либо на его развитие.

Например, челябинка Ольга Лобанова получила 250 тысяч рублей и начала производство приспособлений для развития сенсорной интеграции и воображения, игр для детей с особенностями развития. "Сейчас я работаю дома и понимаю, что этого уже мало, необходимо расширяться. Иногда есть сомнения, но меня поддерживают, поэтому есть стимул развиваться дальше. Мой пример – один из многих, но он показательный. Мы начинали с нуля. И господдержка – великолепная возможность. Только с помощью полученной субсидии появилась возможность реализовать задуманное", – рассказала самозанятая.

По мнению вице-председателя Челябинского областного отделения "Опоры России" Алексея Ларина, режим самозанятых очень хорошо себя зарекомендовал.

"Мы видим сейчас, что действительно огромное количество людей пошло по пути легализации своей деятельности. Уже прошло достаточно времени, и этот режим себя очень хорошо зарекомендовал. В целом выиграли все – и субъекты предпринимательской деятельности, и стала более активно пополняться казна. Я думаю, что благодаря мерам поддержки рост числа самозанятых будет продолжаться", - подчеркнул он.