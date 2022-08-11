После обстрела ВСУ произошел пожар возле второго энергоблока Запорожской АЭС

В городе Энергодар горит территория возле второго энергоблока Запорожской АЭС, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, пожар начался после обстрела ВСУ, две ракеты прилетели со стороны Днепропетровской области. Над городом стоит черный дым.

В ВГА Запорожской области подтвердили обстрелы, отметив, что прилетело пять снарядов.

В ночь с 10 на 11 августа средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.