Текслер уволил замминистра здравоохранения, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что с ним с 11 августа 2022 года расторгнут служебный контракт в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну.

Напомним, Кузнецов был задержан 18 февраля, после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. По версии следствия, с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.