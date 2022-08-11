Белоруссия построит в России собственный морской порт

Белоруссия будет строить порт в северо-западном регионе России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Мы понимаем, что большие объемы надо переваливать. Это касается всех видов грузов: и минеральные удобрения, и лесные грузы, накатные грузы, контейнерные перевозки, - сказал Роман Головченко. - Поэтому президенту были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации".

Головченко не назвал ни сроков строительства порта, ни стоимости проекта. По его словам, сделка по строительству будет заключена точно до конца текущего года, передает "БелТА".

Белоруссия сейчас осуществляет транспортировку своих грузов через девять российских портов на разных морях, для республики действуют особые тарифы.