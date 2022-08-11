11 Августа 2022
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Общество Свердловская область
дом, новоселье, квартира (2021) | Фото: Администрация Сургутского района

В Екатеринбурге предложили отстроить квартиры для сдачи в аренду студентам

В уральской столице планируют отстроить двухкомнатные квартиры, предназначенные для сдачи в аренду студентам. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в региональном правительстве уже обсуждается реализация программы поддержки студентов, названная "Кампус". Жилье должно быть недорогим, но при этом современным и комфортным: в идеале это будут квартиры с двумя комнатами и одной кухней, где будущие специалисты могли бы проживать по двое. Всего в городе есть потребность примерно в 21 тыс. мест.

По словам губернатора, такое жилье могут построить только свердловские девелоперы, в то время как регион будет доплачивать за его аренду из местного бюджета. К планированию работы застройщики смогут приступить, как только будет обозначена примерная сумма и рассчитаны все параметры реализации. Это особенно актуально для Екатеринбурга, который постепенно становится студенческой столицей страны.

Теги: квартира, студент, аренда, Кампус



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