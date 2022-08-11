11 Августа 2022
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Общество В России
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

В России резко выросло оформление загранпаспортов - МВД

В России за первое полугодие 2022 года на 45% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросло оформление заграничных паспортов. Всего было оформлено почти 2,5 млн документов, передает РБК со ссылкой на сводку МВД.  

Пик оформления пришелся на март: тогда документы получили 553 тыс. человек. В январе и феврале этот показатель составил 238 и 406 тыс. соответственно.

Число выданных за январь—июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году.

Эксперты отмечают, что рост числа выдачи загранпаспортов в январе-феврале можно объяснить отложенным из-за пандемии спросом на заграничные поездки. Но этим уже нельзя объяснить пик выдачи в марте, когда многие страны начали закрывать воздушное пространство для российских самолетов – тут уже влияние оказывало начало военной спецоперации на Украине.

Теги: загранпаспорт, мвд, россияне



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