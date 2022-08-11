11 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Украинские военнослужащие после эвакуации с мариупольского металлургического завода &quot;Азовсталь&quot; (2022) | Фото: AP Photo

Киев анонсировал вывоз населения из других регионов

Киев будет вывозить население на Запад Украины не только с Донбасса, но и из соседних регионов. Об этом заявила вице-премьер по вопросам "реинтеграции" Ирина Верещук.
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"Обязательная эвакуация из "Донецкой области" пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - сказал она на брифинге.

Вывозу будет подлежать население Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, то есть тех регионов, которые могут быть освобождены Россией. Предлог, о котором упомянула Верещук, следующий: в регионах будут разрушения и не будет света и отопления. Поэтому режим прогнозирует, что население придется вывозить. Ожидаемое количество - около 500 тысяч человек.

Выезд будто бы добровольный и никто принуждать не будет, заверяют в Киеве.

Недавно Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. Планируется вывезти 220 тысяч человек, то есть всех, которые остались, как считают в Киеве. Данная цифра выглядит заниженной, так как до начала военной спецоперации на этих территориях проживали почти 1,5 млн человек. В Мариуполе даже в условиях боевых действий в городе оставалось около четверти населения, а в Краматорске, Славянске и других городах никаких боевых действий еще нет.

Теги: Украина, эвакуация, население



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