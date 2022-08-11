"Торино" официально объявил об аренде полузащитника сборной России Миранчука

Итальянский клуб "Торино" официально объявил об аренде полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Арендное соглашение рассчитано на год, также предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста у "Аталанты".

Официальный сайт туринского клуба сообщает, что в клубе тепло поприветствовали Алексея и пожелали ему удачи.

Напомним, что 26-летний Миранчук выступал за "Аталанту" с сентября 2020 года. Трансфер футболиста из московского "Локомотива" составил 14,5 млн евро. С этого времени полузащитник провел за итальянский клуб 56 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.