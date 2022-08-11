11 Августа 2022
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Спорт
Алексей Миранчук на презентации футбольного клуба &quot;Торино&quot; (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Торино&quot;

"Торино" официально объявил об аренде полузащитника сборной России Миранчука

Итальянский клуб "Торино" официально объявил об аренде полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Арендное соглашение рассчитано на год, также предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста у "Аталанты".

Официальный сайт туринского клуба сообщает, что в клубе тепло поприветствовали Алексея и пожелали ему удачи.

Напомним, что 26-летний Миранчук выступал за "Аталанту" с сентября 2020 года. Трансфер футболиста из московского "Локомотива" составил 14,5 млн евро. С этого времени полузащитник провел за итальянский клуб 56 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Теги: Алексей Миранчук, Аталанта, Торино трансфер, аренда, клуб



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Ранее 04.08.2022 11:05 Мск СМИ сообщили детали несостоявшегося перехода футболиста Миранчука из "Аталанты"


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