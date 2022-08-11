На Ямале построят разъезд для Северного широтного хода

Положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект по усилению и достройке участка железнодорожных путей общего пользования "Разъезд Ныда", что на перегоне Пангоды – Новый Уренгой (ЯНАО).

В рамках развития Северного широтного хода идёт проектирование разъезда Ныда, расположенного на 753-м километре перегона Пангоды – Ягельная Свердловской железной дороги, сообщает Главэкспертиза. Разъезд планируют построить с укладкой главных и приемоотправочных путей общей длиной около 1,31 км. Строительство будет проходить в сложных условиях вечной мерзлоты.

"Проектные параметры возводимой железнодорожной инфраструктуры в рамках развития Северного широтного хода обеспечивают скорость движения пассажирских и грузовых поездов 90 и 80 км/ч соответственно, при безостановочном пропуске по главному пути разъезда Ныда. Скорость движения по приемоотправочным путям – до 40 км/ч. Расчетная пропускная способность участка составляет 25 пар поездов при параллельном графике движения", – сообщил главный специалист отдела объектов транспортного комплекса Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Александр Кухарь.

Напомним, ранее стало известно, что реализацию проекта Северный широтный ход в Ямало-Ненецком автономном округе предложено отложить на год. С соответствующей инициативой во время совещания с членами Кабмина, которое провел президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи, выступил зампред Правительства Марат Хуснуллин. Освободившиеся средства перераспределят. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что работа над проектом будет продолжена, но необходимо переформатировать проект.

Северный широтный ход – проект железной дороги длиной 707 км, которая должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивалась более, чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ должен составить 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.