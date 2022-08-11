Генсек ООН призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

В своем заявлении он также призывает военных РФ и Украины "немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС".

По словам Гутерреша, необходимо вывести с атомной станции военный персонал и технику, передает РИА Новости.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял решение прервать отпуск и принять участие в созываемом РФ заседании.

В ночь с 10 на 11 августа средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС.