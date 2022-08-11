11 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Представители КНР приедут в Челябинск на выставку "АГРО-2022"

На региональной выставке "АГРО-2022" в Челябинской области Южно-Уральский государственный аграрный университет и российско-китайский парк инноваций "Шелковый путь" подпишут соглашение о сотрудничестве.

На подписание соглашения прибудет руководитель представительства Управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ российско-китайского парка инноваций "Шелковый путь" госпожа Хань Чжун.

"Сейчас увеличились поставки нашей продукции в КНР. С 2017 года мы работаем с китайско-российским инновационным парком "Шелковый путь", и принято решение заключить соглашение между парком и Южно-Уральским государственным аграрным университетом в плане дальнейших разработок и подготовки кадров. Это позволит обмениваться опытом и знаниями", — рассказала заместитель министра сельского хозяйства области Инна Подшивалова.

Именно губернатор Алексей Текслер в 2019 году на международном форуме "ЭКСПО Шелкового пути" выступил за расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства. "Это направление интенсивно развивалось в регионе в последнее время, есть несколько успешных компаний-экспортеров, ищущих новые рынки сбыта. Они готовы поставлять в Китай продукцию, которую производят в большем количестве, чем требуется для нашего внутрирегионального потребления", - сообщил тогда глава региона.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года экспорт из Челябинской области вырос на 76% по отношению к предыдущему году и составил около 7,5 млрд долларов, а в общем внешний объем торгового оборота составил 11 млрд долларов. Около 80% экспорта поставляется в СНГ, Китай, Индию, Турцию, Египет и ряд других стран.

Также на агропромышленной выставке пройдет пленарного заседания с прямым включением представителей Китайской Народной Республики, провинции Шэньси, района Янлин, на котором планируется обсудить реализацию программы комплексного развития сельских территорий, меры господдержки и ключевые тенденции экспорта продукции АПК.

Региональная агропромышленная выставка "АГРО-2022" пройдет в Челябинске 18-20 августа. Крупные холдинги и фермерские хозяйства представят свою продукцию, среди которой сыры собственного производства, экологически чистое фермерское молоко, мясо, мед, колбасные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также будет работать экспозиции племенных сельскохозяйственных животных и новейшей сельскохозяйственной техники. Для продвижения фермерской продукции на выставке проходят торгово-закупочные сессии ретейлеров с производителями продовольствия. Гости выставки смогут продегустировать фермерскую продукцию и принять участие в мастер-классах по кулинарии и декоративно-прикладному искусству.

"Свои площадки на выставке представят 11 муниципалитетов региона. Традиционно посмотреть можно будет и на сельскохозяйственных животных, которыми мы гордимся. По части деловой программы также большие планы, мы обсудим животрепещущие вопросы развития на селе", - рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Теги: выставка, экспорт, КНР, Алексей Текслер,



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