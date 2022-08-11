Из-за лесного пожара север Свердловской области накрыл вредный смог

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи со смогом на севере региона провело лабораторные исследования атмосферного воздуха.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, исследования проводились на территории Североуральска, Серова, Ивделя и Пелыма по следующим показателям: взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), бенз/а/пирен и формальдегид. По результатам завершенных исследований выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ: оксид углерода, взвешенные вещества (Североуральск), оксид углерода (Пелым и Ивдель).

В управлении заверили, что держат на постоянном контроле качество атмосферного воздуха.

Напомним, сегодня сотрудникам Уральской авиалесоохраны удалось взять под контроль пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа, возникший из-за сухих гроз. Сейчас огонь локализован и не распространяется. К тушению привлечено более 50 человек и два болотохода.