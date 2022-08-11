11 Августа 2022
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Навальный создал в тюрьме "профсоюз" и добился замены табуреток на кресло в швейном цехе

Российский оппозиционер Алексей Навальный создал в колонии, где отбывает наказание, "профсоюз зэков и тюремщиков". Об этом говорится в его Telegram-каналах. "Профсоюз" называется "Промзона", пока в нем состоит только сам Навальный.

Он сообщил, что у профессионального объединения заключенных уже есть первая победа. Удалось добиться, чтобы заключенным-швеям из цеха, где работает Навальный, предоставили кресла вместо табуреток.

"По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки-швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 см. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины, - сообщает Навальный. - Без скандалов и шума наш славный профсоюз вступил в конструктивный диалог с работодателем — тюремной системой. Я юридически доказал, что у нас должны быть стулья со спинкой".

Навальный пишет, что теперь его цель – "так же спокойно и конструктивно добиться замены табуреток на стулья со спинкой по всей зоне, потом в регионе, потом для всех швей на зонах России".

Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на руководство колонии, где он сидит. Поводом стал отказ руководства сообщить, кто является заказчиком швейных изделий, которые производят заключенные.  

Теги: алексей навальный, колония, профсоюз, швейный цех



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