К помещенному в спецприемник депутату Холодареву не пустили жену

К екатеринбургскому депутату Алексею Холодареву, отправленному в спецприемник за публикацию в 2017 году фильма "Он вам не Димон", не пустили супругу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал его коллега, депутат гордумы Константин Киселев.

По его словам, в спецприемнике ужесточились правила. Перед посещением необходимо предварительное заявление, причем от самого арестованного. Заявление подается утром, однако бумаги для написания в спецприемнике нет. Введен и лимит по посещениям: навестить узника можно только два раза, при этом речь идет об общем количестве свиданий. В связи с этим Киселев решил даже не пробовать встретиться с Холодаревым, чтобы не отнимать эту возможность у его супруги, а просто передал письмо поддержки.

Ограничение не распространяется на адвоката. Тот навестил депутата, записал список всего необходимого, после чего передал близким парламентария, что тот "хорошо себя чувствует, бодр, философичен, жалоб нет. Настроение нормальное. Никакой депрессии и уныния".

"Забрали его в зале суда в туфлях и белоснежной рубашке. Одежда как раз для спецприемника. Сегодня передача уйдет. По правилам за весь срок заключения можно получить не более 30 кг передач. Хоть три дня в узилище, хоть тридцать. Странные правила, но какие есть. Передачи принимаются только с 13.00. Мне кажется, что любому заключённому, арестованному важно знать, что он не один, что о нем помнят, его ждут. Важно понимание, что у него есть единомышленники", - написал Киселев.

Напомним, вчера адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что полицейские якобы задержали Холодарева до заседания в Октябрьском районном суде уральской столицы. Парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". Суд накануне вынес решение: Алексей Холодарев признан виновным. Он арестован на 14 суток.

Ранее Холодарев был несколько раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за постов в социальных сетях. Недавно депутату Екатеринбургской думы сильно досталось от известного журналиста Владимира Соловьева, который требовал арестовать народного избранника.