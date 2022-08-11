Свердловский Роспотребнадзор нашел нарушения в 87% оздоровительных учреждений региона

В этом году специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 479 оздоровительных учреждений региона. В том числе проверкам подверглись загородные и санаторно-оздоровительные лагеря.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, нарушения были выявлены в 417 организациях (или 87%). Всего было выявлено 1 тыс. 448 нарушений. Основные касаются содержания территории и помещений, санэпидрежима, в том числе на пищеблоке, несоответствие норм питания и качества воды.

Составлено 423 протокола об административном правонарушении, наложено 234 штрафа на более чем 400 тыс. рублей. Также выдано 45 предупреждений.

Напомним, в конце июля в уральском лагере "Баранчинские огоньки" произошла вспышка кишечной инфекции: там заболели девять детей. По результатам лабораторного обследования в лагере выявили норовирус. Также инфекция (без симптомов заболевания) оказалась найдена у нескольких сотрудников и отдыхающих детей.

Сразу после этого лагерь временно прекратил работу, а его директора наказали. Также к учреждению появились вопросы у Следственного комитета.